MP apura nomes ‘ordinárias’ e ‘inocentes’ em banheiros de show do ‘É o Tchan’

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) abriu procedimento para investigar um evento do grupo É o Tchan. No último dia 29 de outubro, durante um ensaio da banda no Clube Espanhol, em Salvador, as sinalizações feitas pela produção do grupo nos banheiros estavam sendo feitas da seguinte forma: ‘ordinárias’ (femininos) e ‘inocentes’ (masculinos).

A promotora Livia Vaz do Ministério Público da Bahia (MP-BA) soube da situação pelas redes sociais e decidiu abrir um procedimento para investigar o caso. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público do Estado da Bahia, a promotora também enviou uma recomendação para que os dizeres não sejam mais utilizados.

Procura pela reportagem, a produção da banda afirmou que não foi notificada pelo MP sobre a investigação. “O É o Tchan é uma banda marcada por bordões, que ficaram conhecidos por brincadeiras dos artistas com o seu público. Em relação à acusação, a nossa produção não recebeu nenhuma notificação”.