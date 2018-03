Movimento Juca Jazz promove edição nesta terça-feira

O movimento Juca Jazz está à frente de seu tempo. Além da nova edição, que ocorre nesta terça-feira, a partir das 18h, em Americana, no John Gow Irish Pub, com o Well Cardoso Quarteto, o clube de jazz já tem atrações marcadas para o próximo dia 30 de abril, quando trará ao município o músico Marcel Powell, filho de Baden Powell, para comemoração do Dia Internacional do Jazz. Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, o Well Cardoso Quarteto, liderado pelo baterista que dá nome ao grupo, homenageia Art Blakey and The Messengers, com repertório baseado em standards do jazz mundial. O músico norte-americano Art Blakey (1919 – 1990) migrou do piano para a bateria ainda na adolescência, sem saber direito o que fazia (após ameaças de um mafioso em um de seus shows). Entretanto, a mudança foi responsável por uma grande evolução da presença da bateria no jazz. Blakey desenvolveu sua própria técnica e percebeu que poderia liderar os músicos com o instrumento, destacando seu ritmo e intensidade, deixando de lado a suavidade que era comum nas bandas da época.

No ano passado, o baterista brasileiro lançou “Well Cardoso Sexteto toca Art Blakey and The Jazz Messengers”, e o show conquistou diversos elogios da crítica. Desta vez, no Juca Jazz, ele se apresenta com quarteto formado com os músicos Willian Alberti (piano), Daniel Moreira (contrabaixo) e Felipe Coelho (trombone). Eles ainda terão como convidada especial a cantora Camila Eisenmann. O show ocorre pontualmente às 20h30. A noite desta terça-feira se completa com a abertura da cantora americanense Janaína de Cássia, que navega pelo samba, bossa nova e choro, e apresentará seu repertório autoral. O JucaJazz também conta com discotecagem do DJ Viny Blanco.

Dia do Jazz. A segunda edição do Juca Jazz Festival foi confirmada pelo movimento. O destaque é a apresentação do músico Marcel Powell, filho de Baden Powell (1937 – 2000), um dos ícones da música brasileira. O show ocorre no dia 30 de abril, às 20h, junto a Orquestra Sinfônica de Americana, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O evento coloca o município novamente no roteiro de cidades que integram a celebração do Dia Internacional do Jazz, promovido pela Unesco (Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A data escolhida para a celebração foi 30 de abril e é lembrada em mais de 190 países. “O espetáculo será uma sensitiva mostra do jazz brasileiro, que sempre encantou muitas pessoas, em vários países, além de cumprir a missão de promover a arte e os artistas, unir as pessoas e difundir os preceitos da Unesco para o ‘Jazz Day’”, completa o produtor e idealizador do movimento Juca Jazz, Juarez Godoy. Ainda participarão do show o Corda Coral, a cantora Ana Paula Moreti, o violinista Laércio Ilhabela, o Mestre Pernilongo, e o DJ Viny Blanco.

Os ingressos deverão ser trocados por um quilo de alimento não perecível na bilheteria do Teatro Municipal, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo ou na Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, sendo que os dois últimos estão localizados no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Poeta António Zoppi.

Acontece. O Well Cardoso Quarteto se apresenta nesta terça-feira no Juca Jazz, a partir das 18h. O couvert artístico custa R$ 18. O John Gow Irish Pub fica na Rua Herman Muller, 275, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3407-4996.