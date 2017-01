Morre Paraná, membro da Orquestra Barbarense de Violas

O músico barbarense Durval João Azevedo, mais conhecido como Paraná, morreu no último sábado (14), vítima de complicações de saúde após uma parada cardíaca, aos 68 anos de idade. Paraná foi um dos responsáveis pelo início das atividades da Orquestra Barbarense de Violas e seguia como membro ativo do grupo.

“Muito amigo, prestativo e divertido, gostava muito de cantar, pescar e dançar. Seu último ensaio na orquestra foi no dia 23 de julho”, lembrou o regente da orquestra, Eberson Ferraz, o Binho, em entrevista ao LIBERAL. Dois dias após seu último ensaio junto ao grupo, Paraná foi internado no Hospital Municipal de Americana, e quando foi transferido para Santa Bárbara, no dia 30 de julho, teve uma parada cardíaca. “Ele ficou internado desde então, vindo a falecer no sábado, por volta das 14h”, lamentou Binho. O sepultamento ocorreu no domingo (15), às 17h, no Cemitério do Parque dos Lírios, no limite entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Foto: