Mercado digital liderou as vendas do segmento musical em 2016

A música segue como o segmento cultural mais consumido no mundo, e o mercado evolui junto com seu tempo. Depois do rádio, dos discos de vinil, fitas K7, e CDs, hoje o que manda neste cenário é o mercado digital. E se antes a internet era considerada vilã da indústria fonográfica, hoje é uma importante aliada. Segundo informações divulgadas pela ABMI (Associação Brasileira de Música Independente), a venda de músicas pela internet tem aumentado em todo o mundo, e isso se deve a receita gerada pelas assinaturas de serviços de streaming.

A ABMI informou que, nos Estados Unidos, estes serviços atingiram em 2016 o valor de varejo de 1 bilhão de dólares, aumentando mais de 500 milhões de dólares em apenas um ano. O cofundador e executivo-chefe do Spotify, principal serviço de música via streaming, afirmou no fim de 2016 que a empresa estava prestes a alcançar 40 milhões de usuários pagantes, sendo que 20 milhões assinaram os serviços desde junho de 2015.

Por conta dos números, a repercussão dos artistas musicais não se mede mais pelo o que toca nas rádios, e sim pelo que é ouvido, visto ou buscado pela internet. O Spotify liberou no começou do mês o seu ranking de 2016, sem citar números. Na lista, os artistas mais ouvidos do ano pela plataforma no mundo foram Drake, Justin Bieber, Rihanna, Twenty One Pilots e Kanye West, respectivamente. Já no Brasil, pela plataforma, os mais ouvidos foram Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Justin Bieber e Wesley Safadão. Foto: Divulgação

O Google Trends também divulgou quais foram os artistas mais buscados no Brasil em 2016. O pódio é ocupado por Dennis e MC’s Nandinho & Nego Bam, MC Bin Laden, Banda Vingadora, Marília Mendonça, MC João, Maiara & Maraisa, Prince, MCs Zaac & Jerry, Eyshila e Christina Grimmie, respectivamente. Já na listagem global, o primeiro lugar é ocupado pela canadense Céline Dion, seguida por Kesha, Michael Bublé, Creed, Dean Fujioka, Kehlani, Teyana Taylor, Grace Vanderwaal, Ozuna e Lukas Graham.

Rainhas. Entretanto, considerando as antigas métricas da música, quem liderou 2016 foi a cantora norte-americana Beyoncé, com o álbum “Lemonade”. Além de ser a artista com mais indicações ao Grammy do ano que vem (nove no total), ela não só conquistou destaque entre os primeiros lugares nas principais listas de críticos de música mundiais, como conseguiu o título de primeira mulher a emplacar 12 faixas no top 100 das paradas dos Estados Unidos ao mesmo tempo. A última a conseguir algo parecido foi a cantora Taylor Swift com o disco “Speak Now”, segundo a revista “Rolling Stones”. “Lemonade” também foi o disco mais ouvido dos Estados Unidos, vendendo 567 mil cópias digitais em sete dias.

No Brasil, quem conquistou maior destaque em 2016 foi a cantora Elza Soares. Com o disco “A Mulher do Fim do Mundo”, que chegou às prateleiras no fim de 2015, ela foi incluída entre os 10 melhores discos do ano listados pelo jornal norte-americano “The New York Times” (sendo a única brasileira da listagem há tempos) e da revista “Pitchfork”, referências no cenário musical, além de conquistar o Grammy Latino de melhor álbum de MPB.

Um ano

hiperconectado

Confira quais os artistas musicais mais buscados na internet nos últimos meses:

Brasil

1º Dennis e Mc’s Nandinho & Nego Bam

2º MC Bin Laden

3º Banda Vingadora

4º Marília Mendonça

5º MC João

6º Maiara & Maraisa

7º Prince

8º MCs Zaac & Jerry

9º Eyshila

10º Christina Grimmie

Mundo

1º Céline Dion

2º Kesha

3º Michael Bublé

4º Creed

5º Dean Fujioka

6º Kehlani

7º Teyana Taylor

8º Grace Vanderwaal

9º Ozuna

10º Lukas Graham