Megadeth confirma show em São Paulo em outubro

Foto: Divulgação

O Megadeth confirmou um show em São Paulo, no Espaço das Américas, no dia 31 de outubro deste ano. Dave Mustaine, Kiko Loureiro e companhia chegam com o disco Dystopia na bagagem, que levou um Grammy em 2017.

Os ingressos serão disponibilizados na próxima segunda-feira, dia 10, e custam entre R$200 (pista) e R$400 (mezanino), com direito a meia-entrada.

As entradas podem ser adquiridas no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – SP – de segunda a sábado das 10h às 18h – sem taxa de conveniência) ou no site da Eventim (eventim.com.br).