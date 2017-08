Mariene de Castro traz show para Campinas nesta quinta-feira

A baiana Mariene de Castro faz seu primeiro show na região, nesta quinta-feira (3), no Teatro Iguatemi Campinas. E as expectativas da cantora para apresentar seu recém-estreado espetáculo no interior paulista, “Ribeirinha – Uma Celebração à Música Brasileira”, está alta. “Estou feliz de fazer show em Campinas pela primeira vez! Será praticamente a primeira apresentação do ‘Ribeirinha’ no estado de São Paulo”, celebrou em entrevista ao LIBERAL na última terça-feira, sobre a apresentação.

Ela sobe ao palco às 21h, acompanhada de banda formada por Jorge Helder (baixo), JC Coutinho (piano), Pedro Franco (bandolim e guitarra), André Souza, Marçalzinho e Da Lua (percussão) e Paulinho Dafilin (violão). No show, Mariene “mergulha” na realidade do povo brasileiro, abordando principalmente as populações ribeirinhas, que denominam moradores simples que vivem à beira dos rios. “Eu resgato a minha história e dessas ribeirinhas que viveram e vivem até hoje à margem, mas que sobrevivem, vencem, e que têm muita determinação em tudo o que fazem. É um relato deste momento do Brasil, de um povo que não desiste”, explica. Foto: Leandro Pagliaro

Mariene justifica, logo na divulgação do show, que “é ribeirinha e está à margem diante das escolhas que fez”, em referência à sua decisão de se manter fiel ao samba, à cultura popular, aos ritmos africanos e ainda aos elementos indígenas, compondo repertório baseado na ancestralidade da música popular brasileira. “É um olhar de uma artista que está no caos que a gente vive, que a gente enfrenta, e que cuida de uma carreira e toca a vida com dignidade. As entrelinhas do show contam sobre esta ribeirinha”, completa.