Maria Cecília e Rodolfo lançam novo CD e DVD

Os sertanejos Maria Cecília & Rodolfo estão na estrada há dez anos. Durante esta história de sucesso, a dupla estreitou laços e casou-se em 2012. Agora, esperando o nascimento o primeiro filho, cuja gestação já tem seis meses, e inspirados nos diversos momentos deste relacionamento afetivo, eles decidiram lançar o mais novo CD e DVD, intitulado “Em Fases”. Com o trabalho, a dupla se assume não só como parceiros de palco, mas também de vida.

“Nos últimos DVDs, subíamos ao palco como dupla, não estávamos tão ‘casal’. E como somos o único casal da música sertaneja, decidimos contar o que os casais passam”, explica a cantora em entrevista ao LIBERAL na última quinta-feira, sobre a escolha desta temática. Em 23 faixas no DVD, e 14 do CD, eles cantam músicas sobre paquera, paixão, desentendimentos e o amor que faz com que a relação se fortaleça. “Nós também cantamos sobre aquele momento de separação, onde a mulher está solteira e quer ir para a balada, onde canto com a Gabi Luthai, e o Rodolfo também brinca com isso. Nós temos esta liberdade por sermos marido e mulher”, observa. Foto: Divulgação

Fama. Para ela, a fama não atrapalha o relacionamento. “Quando vamos para algum lugar onde as pessoas não nos reconhecem a gente até se sente mal!”, brinca. “Já acostumamos bastante, porque as pessoas torcem muito pelo nosso relacionamento. Quando vem falar com a gente, é sempre com muito carinho”.

A cantora confessa que existem momentos de ciúmes. “Mas sempre foi tranquilo, nunca chegou nenhum fã mais atirado, são sempre respeitosos”, completa. Em 2017, além de completar uma década de carreira, o casal aguarda o nascimento do seu primeiro filho. “Até agora está tranquilo, não cancelamos show nenhum, minha gravidez está bem saudável. Agora estamos lançando o DVD, mas eu canto até o final de março. Em abril a gente para, porque entro no nono mês. Mas ainda tem muita surpresa para 2017!”, adianta a cantora.

Maria Cecília abriu espaço no sertanejo

Há dez anos, o público sertanejo conhecia a primeira cantora da nova geração sertaneja, Maria Cecília, dupla com Rodolfo. Ela abriu portas para a ascensão das mulheres neste cenário musical. “Depois veio a Paula Fernandes, Thaeme e Thiago… É muito bacana, porque quando eu comecei, as pessoas me ouviam por curiosidade, pois por muito tempo não houve uma voz feminina com expressão no sertanejo”, lembra.

Ela ressalta que o sucesso surgiu na carreira de forma muito rápida. “Com um ano, nossa música já tocava no Brasil inteiro!”. A cantora se sente lisonjeada por ter sido pioneira entre as mulheres desta nova geração. “Fico orgulhosa de vê-las fazendo tanto sucesso, ainda mais por a maioria delas ser também compositora. Acho que demorou para isso acontecer. As pessoas tinham preconceito com a voz feminina, e acho que lá atrás quebrei este paradigma”.