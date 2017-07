Maneva mistura reggae com a tecnologia comuns nos DVDs sertanejos

A banda Maneva, uma das principais no cenário reggae da atualidade, é a prova viva de que para seguir carreira neste gênero musical não é necessário residir próximo ao mar, cachoeiras ou natureza. Fundado em 2005, o grupo segue na estrada com seu som “made in São Paulo”, com shows baseados em seu mais novo DVD, gravado no Espaço das Américas, na capital paulista.

Diego Andrade, vocalista e percussionista da banda, explica que pelo fato da banda residir na metrópole paulista, existe uma facilidade na realização de trabalhos com grandes produções, como foi o caso deste último DVD. “Hoje em dia nosso público maior também está em São Paulo, então quisemos dar este presente aos nossos fãs”.

Ele destaca que na megaestrutura utilizada pela banda para a gravação, o que mais o agradou foi o cenário e a iluminação. “Os profissionais que trabalharam para fazer esta produção são os ‘tops’ do mercado, e estão bastante acostumados com DVDs do sertanejo, que hoje em dia é o gênero de artistas que mais lança este tipo de trabalho no Brasil. Mas eles adaptaram estas tecnologias para o pessoal do reggae, por isso que ficou com grande valia para nós”.