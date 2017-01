Maestro rege a Camerata Bachiana do Sesi em interpretações ecléticas

O maestro João Carlos Martins consagrou-se como o regente mais famoso entre o público brasileiro. E esta conquista não veio à toa: mesmo com a dificuldade imposta pela falta de movimentos nas mãos, ele segue regendo e atuando com a Camerata Bachiana do Sesi (Serviço Social da Indústria) São Paulo. A sua superação pode ser conferida neste sábado em Piracicaba, no Edifício Central da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) da USP (Universidade de São Paulo). O concerto será gratuito e realizado a partir das 17h. Haverá também a apresentação do grupo piracicabano Ternamente Eclético.

O repertório percorre clássicos de Wolfgang Amadeus Mozart, Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzola e Ennio Morricone. Mas há também espaço para a música popular internacional e nacional, incluindo faixas que consagradas na interpretação de Andrea Bocelli e do grupo de rock Queen.

Foto: Divulgação

A atração convidada deste concerto, o grupo Ternamente Eclético, é formado pela pianista Cecília Bellato, a soprano Débora Letícia, o contrabaixista e arranjador Álvaro Damazo e o violinista Luís Fernando Dutra. O conjunto tem como proposta “tocar a música popular, com a mesma dedicação com que tocam a erudita, e tocar a música erudita com a mesma descontração com que tocam música popular”. Haverá também participação da soprano Giovanna Maia.

A Bachiana Filarmônica está entre as melhores orquestras brasileiras, e tem sido elogiada por críticos internacionais. A orquestra foi fundada em 2004, e após nove temporadas em que se apresentou pelo Brasil, encantou o público norte-americano com cinco atuações de gala, sendo duas no Carnegie Hall em 2007 e 2008, e três no Lincoln Center em 2009, 2010 e 2011, ambas conceituados espaços de concertos de Nova York, nos Estados Unidos.

Carreira

Aos 76 anos, João Carlos Martins segue em atividade e ainda é um dos nomes mais respeitados no cenário musical do País. Ele começou a estudar piano na infância, e aos 13 iniciou a carreira profissional no Brasil, que cinco anos depois decolou internacionalmente. Aos 26, sofreu uma lesão no braço quando jogava uma partida de futebol em Nova York, que o manteve afastado dos palcos por sete anos. Quando retornou à carreira, gravou a obra completa de Bach. Já em 1995, foi ferido em um assalto na Bulgária, e ficou com o lado direito do corpo paralisado. Vítima da síndrome de movimentos repetitivos, acabou encerrando a carreira de pianista aos 63 anos, mas ainda toca algumas obras em seus concertos.

ACONTECE: João Carlos Martins rege a Camerata Bachiana às 17h. A entrada é gratuita. O Edifício Central da Esalq fica na Avenida Pádua Dias, 11, Agronomia. Informações pelo telefone (11) 3045-0121.