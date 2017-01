‘Machine Messiah’ anuncia nova fase do Sepultura

O Sepultura, principalmente representante do metal brasileiro mundo afora, lança nesta sexta-feira (13) o seu mais novo disco de inéditas, “Machine Messiah”. Em entrevista ao LIBERAL nesta semana, o guitarrista Andreas Kisser afirmou que este é o “melhor álbum da discografia da banda nos seus 32 anos de estrada”.

“Estamos no nosso melhor momento! Desde a saída do Max [Max Cavalera, fundador do grupo], em 1996, quando perdemos toda a estrutura da banda, viemos reconstruindo essa parte mais burocrática, e desde que assinamos com a Nuclear Blast em 2010, as coisas estão mais assentadas, pelo fato de ser uma gravadora focada no metal. Quando isso está bem encaminhado, temos mais condições de focar somente na música”, observa.

O músico enfatizou ainda que neste álbum, o 14º da banda, ele, Derrick Green (vocal), Paulo Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria) exploraram suas possibilidades musicais ao máximo. “Realmente trabalhamos nos nossos limites de tocar os instrumentos e focar nos detalhes. O Eloy Casagrande, que está há cinco anos com a gente, também nos trouxe essas novas possibilidades. Ele é um ‘monstro’ na bateria, provavelmente o melhor da atualidade, e traz isso para nossas composições. Acho que estamos em um momento muito especial”, completa Kisser. Foto: Divulgação

A ideia de “Machine Messiah” surgiu logo após a turnê comemorativa de três décadas do Sepultura, que durou três anos e percorreu diversos países. “Sentimos que com a turnê fechamos um ciclo da história da banda, e agora com o ‘Machine Messiah’ abrimos um novo capítulo desta trajetória”, avalia o guitarrista.

A influência das tecnologias na sociedade, principalmente por meio das mídias móveis, são o ponto de partida do conceito do novo disco. “Acho que os robôs não estão trazendo realmente nada que possa ajudar a gente a desenvolver o nosso cérebro ou a ter mais conexão com a natureza. Hoje vemos os robôs fazendo tudo pela gente, como o GPS, ou até para ‘pegar mulher’, ou pedir comida, tudo é possível por aplicativos. O pessoal está perdendo o contato com as pessoas. Se surge uma dúvida durante um encontro com a família, não há mais uma conversa, o pessoal vai direto no Google!”, critica Kisser.

Ainda sem concordar com o mau uso destas plataformas, o músico não se incomoda com os fãs que passam o show inteiro filmando ou fazendo fotos da apresentação. “Este é mais um sintoma dessa robotização das pessoas. Para mim, são eles que saem perdendo a oportunidade de viver um momento especial e que poderia se tornar inesquecível. Eu tenho recordações fantásticas de shows que fui e mudaram minha vida. Eu guardo tudo dentro de mim mesmo, no meu HD natural. Lembro por exemplo de um show do Kiss, em 1983, no estádio do Morumbi, que mudou realmente minha vida e me fez seguir o caminho como músico”, conclui.