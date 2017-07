Linkin Park faz tributo a Chester após a morte

Pela primeira vez desde a morte do vocalista, a banda de rock norte-americana Linkin Park se manifestou oficialmente sobre o suicídio de Chester Bennington, aos 41 anos, no dia 20 de julho.

Em uma carta bastante emocional publicada neste início de semana em suas redes sociais, o grupo se despediu do amigo e falou sobre a dor que o cantor carregava dentro de si. “Nossos corações estão partidos. As ondas de luto e negação ainda estão atingindo a nossa família, enquanto tentamos entender o que aconteceu.”

LEIA TAMBÉM: Sandra de Sá realiza show gratuito em Hortolândia

“Você tocou muitas vidas, talvez até mais do que tenha percebido”, continua a carta, que fala diretamente com Chester, citando, inclusive, sua mulher, Talinda, com quem o cantor teve três dos seus seis filhos. “Talinda e a família agradecem e queremos que o mundo saiba que você foi o melhor marido, filho e pai; a família nunca estará completa sem você.”