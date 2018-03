Liberal traz sugestões para quem for ao Lollapalooza

O Lollapalooza Brasil 2018 começou na última sexta-feira (23) e ainda promete agitar o Autódromo de Interlagos neste sábado (24) e domingo (25). Os ingressos para os dois dias já estão esgotados, o que comprova que o festival se consagra como um dos mais importantes do País ano a ano. Porém, encarar esta maratona de shows não é uma missão tão simples. A reportagem do LIBERAL acompanhou o primeiro dia do evento deste ano e listou algumas sugestões que podem facilitar a vida dos “LollapaLovers”.

Este ano, a disposição dos palcos foi alterada, ou seja, se você já conhecia o mapa do Lollapalooza “na palma da mão”, deve se atualizar. Porém, não pense que com isso andará menos dentro do evento! A entrada na famosa “curva do Airton Senna” continua a mesma, porém nela você já terá acesso ao Palco Perry, voltado à música eletrônica. Seguindo ao palco principal, tudo se manteve. A única alteração positiva é um banheiro em cada lateral do palco Budweiser. E a segunda parte do evento conta com dois palcos, Onix e Axe, um ao lado do outro (como em um L). Foto: LollapaloozaBR / Divulgação

Sobre os palcos, a dica é: busque assistir aos shows nas laterais do Onix e Axe. Muita gente tem medo do “empurra empurra” da dianteira e prefere assistir aos shows de frente, mas no fundo, por isso as laterais ficam vazias muitas vezes, o que possibilita ver seu artista de perto e com tranquilidade.

Outra dica importante é que se você quer assistir shows cujos horários são seguidos, “sacrifique” minutos de alguma atração e saia com antecedência, pois deixar para se mover de um palco para outro nos pequenos intervalos que a programação do festival propõe é praticamente impossível! Só gera esforço físico. Economizar cada passo é fundamental para quem ficará 10 horas embaixo de sol e chuva, com banheiros químicos que muitas vezes deverão estar sujos. Foto: LollapaloozaBR / Divulgação

Alimentação

Como já era de se esperar, os preços de bebidas e comidas do festival vão muito além dos do dia a dia. Um copo de agua custa R$ 6 (não há opção em garrafa), a cerveja R$ 13 (nesta opção você ganha um copo personalizado da marca patrocinadora) e para alimentação as opções variam.

Para ficar bem alimentado para os shows, pode reservar algo em torno de R$ 30 a R$ 50 para um farto almoço ou janta. Ou seja, no mínimo, deve-se reservar R$ 60 para a alimentação. Esse valor pode ser carregado já em casa, no cartão de crédito, na pulseira Cashless, que também equivale ao ingresso do evento. Foto: LollapaloozaBR / Divulgação

Uma dica que “vale ouro” e já está batida é levar água (somente em copo) e alimentos (não podem ter a embalagem violada). Ainda assim, fique tranquilo sobre as filas: os atendimentos são rápidos e há bastante ambulante circulando pelo festival. Entretanto, para comprar água, a unica opção é o bar, pois os ambulantes só comercializam os alcoólicos.