Kleiton & Kledir fazem show em Piracicaba

A dupla Kleiton & Kledir, uma das mais importantes da MPB (Música Popular Brasileira) dos anos 1980, se apresenta nesta quinta-feira no Sesc (Serviço Social do Comércio) de Piracicaba, a partir das 20h. No repertório da apresentação, estão canções de sucesso dos mais de 30 anos de carreira dos irmãos, além de músicas do CD mais recente, “Com todas as Letras”, lançado em 2015. Os ingressos custam entre R$ 6 e R$ 20. A dupla também se apresenta no Sesc Campinas na sexta-feira, dia 17.

O novo álbum é um projeto que busca uma aproximação da literatura com a música popular. Na canção “Lixo e Purpurina”, por exemplo, a dupla apresenta uma parceria inédita com o escritor Caio Fernando Abreu. Segundo os irmãos, esse foi o ponto de partida e serviu de inspiração para as novas parcerias que surgiram com grandes nomes da literatura.

Foto: Isabel Ramil / Divulgação

Autores consagrados como Luis Fernando Verissimo, Martha Medeiros, Fabrício Carpinejar, Daniel Galera, Paulo Scott, Claudia Tajes, Alcy Cheuiche e Lourenço Cazarré tiveram, pela primeira vez, a experiência de escrever uma letra de canção. O projeto gerou não só o CD mais recente da dupla, como um LP, DVD documentário, livro de arte e uma turnê de shows, além de uma série de palestras sobre o processo de criação das músicas do disco. “Com Todas as Letras” traz ainda a participação especial de Adriana Calcanhotto.