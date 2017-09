Keco Brandão junta os amigos e estreia como vocalista

Keco Brandão tem uma carreira consolidada como instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical. Em mais de 30 anos de música, já trabalhou ao lado de artistas como Zizi Possi, Ivan Lins, Denise Mello, entre muitos outros. Mesmo depois de tantos anos, difícil imaginar que algum novo trabalho o desafiasse, mas foi exatamente isso que ele encontrou em “Com Vida”, novo CD e DVD em que divide os vocais com muitos amigos e parceiros de profissão.

“A produção foi bem diferente, mas, ao mesmo tempo, foi algo que eu já tinha feito antes”, resumiu o artista, em entrevista ao LIBERAL. Brandão já possui uma discografia de respeito na música brasileira, mas toda ela é de músicas instrumentais. A diferença em “Com Vida” é que, agora, o compositor também aparece como cantor. “De certa forma, trabalhar com canções é muito familiar e faz parte do meu dia a dia”, reforçou.

LEIA TAMBÉM: Pabllo Vittar aceita convite e grava música com Lucas Lucco

Foto: Bianca Tatamiya - Divulgação

No disco, estão parcerias com grandes amigos da música nacional. Além de Zizi Possi, Ivan Lins e Denise Mello, também estão no álbum Carlos Aguirre, Jair Oliveira e Flávio Paiva, entre outros. “Nesse trabalho eu reúno as pessoas, vários nomes que são importantes para mim e que são profissionais incríveis, muito talentosos e competentes”, explicou. “Todo mundo que está no projeto são pessoas que eu tenho uma ligação musical e até afetiva”.