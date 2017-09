Jota Quest relançará ‘Do Seu Lado’

Dando sequência à campanha “Músicas Para Cantar Junto”, que vem antecipando as faixas de seu primeiro “Acústico”, os mineiros do Jota Quest liberam na última sexta-feira, 8 de setembro, mais um “bundle”, desta vez, composto por uma canção inédita, acompanhada de um de seus maiores clássicos. Foto: Divulgação

A inédita é “Morrer de Amor”. Composta pelo amigo e parceiro Alexandre Carlo, líder da banda Natiruts, canção foi inspirada nos versos do poeta gaúcho Mário Quintana – “…Tão bom morrer de amor! E continuar vivendo…” – a faixa é uma das três novas que integram o álbum. Já a clássica “Do Seu Lado” foi a escolhida pra completar o EP.

Gravada pelo grupo em 2003 este mega-hit, em pareceria com Nando Reis, ganha agora novo arranjo e texturas “acústicas” que incluem violões, órgão hammond e gaita. Com lançamento confirmado para 22 de setembro, “Acústico Jota Quest” foi gravado ao vivo nos dias 11 e 12 maio, nos Estudios Quanta, em São Paulo. Com produção musical assinada pelo lendário Liminha, o registro traz 25 canções.