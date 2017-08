João Augusto e Samantha se apresentam neste sábado

“A gente começou a tocar juntos há quatro anos, mas apenas em rodinhas de família e em reuniões de amigos, nada muito sério. Eu canto desde pequena com meus pais, e nas rodinhas, o pessoal começou a brincar, dizendo que a gente não podia esconder que cantava. Deu certo, começamos a tocar em barzinhos e resolvemos investir”, contou Samantha. Os irmãos cantam profissionalmente há dois anos.

Na apresentação, que ocorre a partir das 11h, os artistas vão apresentar canções clássicas do sertanejo, além de músicas próprias, que estarão presentes no primeiro disco da dupla.

Apesar da pouca idade, os irmãos João Augusto e Samantha já esbanjam talento em shows por toda a região de Campinas. A dupla de Paulínia é a atração deste sábado do programa “Banquinho & Violão”, da Rádio VOCÊ (AM 580).

Inspiração

Na formação musical dos irmãos, estão artistas do sertanejo mais raiz até os novos nomes do sertanejo universitário. ‘A gente se inspira em várias duplas para fazer nosso som. O João Augusto, por exemplo, gosta muito do César Menotti & Fabiano”, comentou Samantha.

“Nos shows, a gente tenta variar as músicas, com canções mais clássicas e o sertanejo mais universitário, justamente para agradar todos os públicos”.

Também há espaço, claro, para as músicas próprias. Boa parte delas estará no primeiro disco da dupla, que já está em processo de produção.

“Deve sair em breve”, apontou Samantha. Entre as canções de trabalho, estão “A Longa Jornada”, “Cachaça e Cerveja” e “Agora me Deixe”. “Esse será nosso primeiro CD e está sendo uma experiência nova. Dá uma sensação boa, de primeiro passo dado”, disse a cantora.