Jazzaldina apresenta releituras de clássicos em Americana

A banda Jazzaldina, composta por músicos da RPT (Região do Polo Têxtil), é a atração da edição desta terça-feira do movimento JucaJazz. A banda faz sua estreia em Americana no evento, a partir das 18h, no John Gow Irish Pub. O grupo promete apresentar versões jazzísticas de clássicos do rock, trilhas sonoras que marcaram as telas, além de clássicos de grandes cantoras do jazz e do blues. O show ocorre pontualmente às 20h30, e a abertura e encerramento ficam por conta do DJ Viny Blanco, que discoteca o melhor do jazz mundial em discos de vinil.

Obras que tornaram-se sucessos com cantoras como Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Amy Winehouse, Nina Simone, Etta James, Sarah Vaughan não devem faltar no repertório do Jazzaldina. Mas outras faixas, não tão comuns em apresentações de jazz, também aparecem no show, como obras dos Beatles, Nirvana e Chuck Berry, entre outros. A banda é composta pelos músicos de Americana Mila Barros (vocal), Maurício Scaramal (bateria), Henrique Cândido (guitarra), Kevelin Bisco (piano) e pelo músico de Santa Bárbara d’Oeste, Rodrigo Batista (baixo acústico).

O Jazzaldina surgiu a partir de uma conversa entre Mila e Scaramal, que falavam sobre a vontade de interpretar grandes nomes do blues e do Jazz. “Já era um gosto comum entre nós dois. A parceria deu tão certo, que além de montarmos uma banda, nos tornamos um casal”, lembra Mila ao LIBERAL. Ela compara a formação da banda com o poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade. “Maurício convidou Rodrigo, que convidou Henrique, que convidou a Kevelin. E o quinteto foi formado”, brinca.