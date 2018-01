Jay-Z lança animação de Blue Ivy cantando rap

Blue Ivy Carter, filha mais velha de Jay-Z e Beyoncé, completou seis anos de idade no último domingo, 7. Para comemorar a data, o rapper lançou uma animação na plataforma Tidal da garota cantando trechos da música “Blue’s Freestyle/We Family”, faixa extra do último álbum do rapper, “4:44”.

Na animação, Blue Ivy está fazendo uma apresentação de balé em sua escola quando desiste de dançar e começa a cantar, deixando seus pais chocados, mas depois orgulhosos. A animação também conta com seus irmãos mais novos, os gêmeos Rumi e Sir.

LEIA TAMBÉM: Após polêmica, Anitta vai tocar no Rock in Rio

Não é a primeira vez que Blue Ivy aparece em um clipe de Jay-Z ou Beyoncé. A menina participou do clipe de “Family Feud”, também de “4:44”, e do clipe de “Blue”, música do álbum Beyoncé, lançado em 2013. O vídeo completo só está disponível na plataforma paga Tidal.