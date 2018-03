Hamburgeres são as estrelas do Chef’S Stage no Lollapalooza

Quem preferir comer algo mais caprichado no Lollapalooza pode optar pelo Chef’s Stage, espaço tradicional do festival que neste ano cresceu de tamanho. Próximo às 13h, os stands de hamburger – Holy Burger (chef Filipe Fernandes), Casa Santo Antônio (chef Giordano di Stefano) e bra.do (chef Pedro Vita) – eram os mais concorridos.

Os chefs são escolhidos por uma curadoria, e vários deles retornam ano após ano. É o caso do bra.do, restaurante de Pinheiros, que já está no quarto ano de festival.

“Para a gente é incrível”, atesta a sócia do local, Ana Lu Fernandes. “O bra.do é um restaurante moderninho e descolado, o que é muito o público daqui, então muitos clientes acabam voltando e se fidelizando”, garante.

“Mas não é só vender, é a experiência de estar aqui também”, diz. Ela desloca uma parte da equipe mas mantém a operação em Pinheiros. Por dia, são 2 mil hamburgeres numa verdadeira linha de produção. Ela explica que o restaurante foi selecionado pela curadoria após se sair bem em eventos de rua e feiras gastronômicas na cidade desde 2012.

Entre outras opções do Chef’s Stage estão pratos como ceviche (do chef Severino Jeronimo, do Suri), paella (dos chefs Fabio e Mario Benedetti, do Paellas Pepe), doces, como os cupcakes do chef Victor Ortega (que saem por R$18), sorvetes e cervejas artesanais.

Na edição de 2017 do festival, foram servidas mais de 30 mil refeições.