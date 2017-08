Guitarrista apresenta novo disco no JucaJazz

Foto: Divulgação

O guitarrista Antonio Coimbra comanda o quinteto da Antonio Coimbra Jazz Band numa apresentação de lançamento do disco “Spirit”, nesta terça-feira, a partir das 20h30, no John Gow Irish Pub, em Americana. A apresentação faz parte do JucaJazz, que traz para a cidade artistas de renome da música instrumental. O álbum, gravado entre 2013 e 2016, conta com oito músicas autorais, com forte influência de ritmos norte-americanos.

“Foram quase quatro anos de produção para finalizar todo o disco”, disse Coimbra, autor de todos os arranjos. “Até a música sair da minha cabeça, ir para o papel, passar para os músicos, ensaiar e gravar, isso requer muito tempo e dedicação, dá muito trabalho. Além disso, chamei músicos de alto nível e eles têm muitos compromissos, conciliar os horários para os ensaios foi complicado, mas o resultado foi muito bacana”, comentou.

Além de Coimbra na guitarra, fazem parte da apresentação do quinteto os músicos André Groove (contrabaixo), Ricardo Oliveira (bateria), Ricardo André (piano) e Marcelo Louback (sax). Com forte influência de ritmos norte-americanos, como soul music e blues, o álbum “Spirit” também traz elementos de músicos como George Benson e Pat Metheny. “Tudo o que eu gosto de ouvir acaba indo para os meus arranjos. Mesmo assim, algumas músicas também têm influências dos meus músicos”, apontou Coimbra.