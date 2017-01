Grupo mistura modas caipiras com música pop moderna

Com a evolução dos centros urbanos, manter o estilo de vida caipira é cada vez mais difícil, porém não impossível. Quem continua seguindo essa filosofia, mesmo com intervenções de tecnologias e outras características da vida moderna, é o grupo Novos Caipiras. Os músicos de Campinas e região sobem neste domingo ao palco do Sesc (Serviço Social do Comércio) Piracicaba, para apresentarem seu amor pela moda de viola mesmo no século 21.

O Novos Caipiras surgiu em 2008, a partir do grupo MultiLados. Além do cantor Daniel Perondi, o grupo hoje é composto também pelos músicos Agnaldo Araújo (viola e voz), Fábio Lopes (baixo e voz) e Cadu Fernandes (bateria e voz). O show deste domingo será a despedida do repertório “Revolução do Jeca”, apresentação com a qual a banda tem viajado desde 2014, quando estreou na Festa das Nações de Piracicaba. Foto: PP Nogueira / Divulgação

A banda tem diversas influências, desde Tião Carreiro & Capataz, Tonico e Tinoco, ao rock nacional dos anos 1990. Essa mistura de sonoridades pode ser confira neste repertório “caipira experimental”, que mistura a moda de viola à vida moderna.

“A ideia do grupo é dar uma nova roupagem a instrumentos que refletem muito a cultura do interior do País. Acho que o experimentalismo e as novas possibilidades fazem a viola tornar-se popular entre os jovens também. Assim ela vai ganhando fôlego entre as novas gerações”, defende o vocalista.

Evolução

O trabalho conta com mixagem do DJ Duh (Inquérito e Emicida), e participação do cantor Pedro Leonardo, filho do sertanejo Leonardo. “Hoje os músicos estão muito abertos e as pessoas percebem que a música é feita disso. Ela evolui e se multiplica com as misturas. É importante para os mais tradicionais verem que a viola está ganhando os mais jovens, e que isso tem sido feito com respeito”, completa Perondi.

Acontece: O grupo Novos Caipiras faz show neste domingo, às 16h30. A entrada é gratuita. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, Centro. Informações pelo telefone (19) 3437-9292.