Gorillaz fará apresentação em São Paulo no ano que vem

O Gorillaz vai vir ao Brasil pela primeira vez em 2018. A banda fará show na capital paulista no dia 30 de março, no Jockey Club de São Paulo. Eles vão apresentar músicas do disco Humanz, que foi lançado em 2017.

A venda para o público geral estará disponível na próxima segunda-feira, no dia 4 de setembro. Os ingressos poderão ser adquiridos às 10h pela internet (www.ticketsforfun.com.br) e a partir das 12h nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria oficial do Citibank Hall, em São Paulo.

O novo álbum Humanz foi aclamado pelo público, alcançando a posição de 1º e 2º lugar nas paradas americanas e britânicas, respectivamente, e ficando em primeiro no iTunes em mais de 60 países.