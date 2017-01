Funk ‘proibidão’ conquista as paradas com versão light

“Que vontade de te ter, garota/ Eu gosto de você, fazer o quê?/ O pai te ama”. Este é o refrão da versão “light” de “Deu Onda”, de MC G15, o primeiro funk a estourar este ano. A música já é o grande hit do verão e também segue liderando como a promessa para o Carnaval deste ano.

De acordo com informações divulgadas pela plataforma de streaming “Spotify”, a faixa é tocada, em média, 600 mil vezes ao dia desde seu lançamento, em 15 de dezembro. Até o fim do último mês, o videoclipe do hit já acumulava mais de 19 milhões de visualizações no Youtube, tornando-se o mais assistido do site em uma semana.

O sucesso também foi a música mais tocada no Réveillon do mundo, afirmaram as plataformas “Deezer”, “Spotify” e “Apple Music” (que não citaram a quantidade de reproduções da faixa na ocasião).

Os números não mentem: o funk veio para ficar nas paradas de sucesso brasileira, quer o público goste ou não. E isso é uma tendência que já vem sendo apontada nos últimos anos, desde o fenômeno Kondzilla, do diretor Konrad Cunha Dantas, que atualmente é o maior produtor de conteúdo audiovisual do País. Foto:

Especializado em videoclipes, seus projetos já acumulam mais de 315 milhões de visualizações desde 2012, quando seu canal foi inscrito no Youtube.

Até artista como Racionais MCs e Karol Conka se renderam aos “encantos” de Kondzilla para gravarem seus videoclipes. Não diferente do que ocorre no funk, o sucesso de MC G15 também tem clipe de Kondzilla.

Proibidão. Na verdade, são dois: um da versão “light” e da “proibidona” (aonde ‘o pai te ama’ e ‘que vontade de te ter’ são substituídas por frases mais pesadas).

Outros hits que também fizeram o funk sair dos morros cariocas e ganharam o País graças a internet foram “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, de MC Bin Laden; “Baile de Favela” de MC João; “Malandramente”, de Dennis DJ com Nego Bam e Nandinho (que inclusive já toca nas rádios FM); “Bumbum Granada”, de MC’s Zaac & Jerry, entre outros, que estão entre as 50 faixas mais ouvidas no Brasil segundo dados do “Spotify”.

Então, com todos estes sucessos, por que “Deu Onda” pode ser considerado um fenômeno? Além dos números citados, a faixa já ultrapassou mais de 1 milhão de streamings em apenas um mês, de acordo com informações da plataforma.

MC G15 é Gabriel Paixão Soares, carioca de 18 anos, criado em Duque de Caxias (terra dos também funkeiros Dennis DJ e Ludmilla). Ele começou a carreira aos 15 anos de idade, quando mudou-se para São Paulo, daí o nome artístico G15.

“Deu Onda” é seu primeiro grande sucesso e foi escrito para sua namorada, Ingryd, com o qual mantém um relacionamento há cinco anos. Celebridades como Anitta, Wesley Safadão, Gretchen, Latino e Neymar já postaram vídeos em suas redes sociais cantando e dançando “Deu Onda”, assim como diversos “anônimos”.