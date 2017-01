Filho de Peter Tosh presta tributo ao pai em Piracicaba

Quando se fala em reggae, Bob Marley é um dos principais nomes que vem à cabeça. Mas para os fãs deste gênero, existem outras grandes lendas, como Peter Tosh, companheiro de Marley no grupo The Wailers. O cantor jamaicano gravou sucessos como “Legalize It” e “Johnny B. Goode” e foi um importante militante na luta pelos direitos humanos e pela legalização da maconha. Entretanto, sua carreira foi curta: começou na década de 1960 e acabou em 1987, quando Tosh foi vítima de um assassinato.

Os fãs que desejarem relembrar a obra do artista, e os que quiserem conhecê-la com mais profundidade, poderão apreciar ao vivo o tributo “Peter Tosh Celebration – Legalize Tour”, que ocorre no dia 8 de fevereiro, às 20h, no Sesc (Serviço Social do Comércio) Piracicaba. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (24), a partir das 15h, no Portal Sesc SP (www.sescsp.org.br/piracicaba), e nas bilheterias das entidades a partir de quinta-feira, às 17h30. Os preços variam entre R$ 6 e R$ 20, e a compra é limitada a quatro ingressos por pessoa. Foto: Divulgação

A apresentação será liderada pelo herdeiro do jamaicano, o cantor Andrew Tosh, acompanhado pela formação original da banda Word, Sound & Power, composta por Albert Tony Chin, Carlton Santa Davis, Fully Fullwood, Keith Sterling e Donald Kinsey que acompanhou Peter Tosh após sua saída do The Wailers, que era formada também por Bob Marley e Bunny Wailer. O tributo, inédito no Brasil, será baseado em clássicos de Peter Tosh, homenageando os 30 anos da morte do artista. A turnê “Peter Tosh Celebration – Legalize Tour” percorrerá também Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Teresina, Florianópolis e São Paulo.

O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, Centro. Informações pelo telefone (19) 3437-9292.