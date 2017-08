Fifth Harmony anuncia três shows no Brasil em outubro

O grupo feminino Fifth Harmony, de sucessos como Worth It e Work From Home, anunciou nesta quarta-feira, 9, que fará três shows no Brasil em outubro, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Formado por Dinah Jane, Lauren Jaregui, Normani Kordei e Ally Brooke, o grupo está prestes a lançar um álbum autointitulado, no final de agosto, que será o terceiro da carreira e o primeiro desde a saída da ex-integrante Camila Cabello.

As apresentações no País serão nos dias 4 de outubro, em Belo Horizonte, 6 no Rio de Janeiro, e 7 de outubro em São Paulo. Locais e preços de ingressos ainda serão confirmados. Além de Brasil, a turnê do Fifth Harmony pela América Latina passa ainda por Chile, Argentina, México, Panamá e Costa Rica.