Festival traz Egberto Gismonti e Marisa Rezende

Campinas será palco de um grande encontro musical a partir desta terça-feira, por meio da quinta edição do FMCB, o Festival de Música Contemporânea Brasileira. Serão realizadas diversas atividades gratuitas que remetem ao segmento, em pontos diferentes do município, até esta sexta-feira. A programação completa pode ser acessada no site www.fmcb.com.br.

Como foi realizado nas edições anteriores, o FMCB visa homenagear dois compositores contemporâneos. Este ano, os escolhidos foram Egberto Gismonti e Marisa Rezende. Com 70 anos recém-completados, Gismonti é reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho como compositor. Atualmente é residente da Nova Orquestra Filarmônica da Tóquio. E a compositora Marisa Rezende, que também obteve destaque como seu trabalho no piano, acumula diversas experiências internacionais, e é uma das principais referências femininas do cenário musical brasileiro.

Ambos homenageados participarão da programação do FMCB. No concerto de abertura, dia 21 de março, o Quarteto Radamés Gnatalli & Convidados se apresenta no Instituto CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), seguido de bate-papo com Marisa e Gismonti.

Os recitais comentados pelos próprios homenageados serão realizados nos dias 22 e 23 de março, ambos às 20h, no Teatro Municipal José de Castro Mendes. A atividade possibilita ao público conhecer a obra dos artistas por eles mesmos. O festival ainda promove atividades na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e no Centro Infantil Boldrini.

O festival. O Festival de Música Contemporânea Brasileira tornou-se um dos momentos culturais mais importantes de Campinas, reunindo músicos de todo o Brasil e do exterior em homenagem à música contemporânea brasileira em produção atual no País. No ano passado, participaram músicos de 240 cidades, representadas e mais de 500 mil pessoas alcançadas, presencialmente e de forma online.

A atividade visa proporcionar uma visão global da obra dos homenageados por meio de apresentações e oportunidade de contato com estes compositores, que além de estarem presentes, apresentam suas próprias obras, detalhes e curiosidades de sua criação, proporcionando a troca de experiências.