Festival S. Bárbara! Rock Fest anuncia bandas da região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou na noite de quinta-feira (27) as bandas selecionadas para o S. Bárbara! Rock Fest 2017. O festival de rock municipal ocorrerá entre os dias 11 e 13 de agosto, com 61 bandas da região, no novo pátio da Usina Santa Bárbara. Os grupos se apresentarão em dois palcos profissionais e outras duas tendas, e o encerramento ficará por conta da banda Titãs. Foto: Divulgação

O evento promoverá 28 horas de rock, em suas diversas vertentes, com entrada gratuita. Desde 2014, ano em que o S. Bárbara Rock Fest foi fundado, o evento promoveu na cidade não só apresentações das bandas locais, covers e autorais, como também dos grupos Ultraje à Rigor e Ira!. Os grupos interessados em participar puderam se inscrever pelo site da Prefeitura, até o dia 14 de julho. “Pela primeira vez, depois do sucesso das duas edições, nós conseguimos cadastrar o ‘Rock Fest’ no Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), recebendo aporte de empresas. Isso permite fazermos uma festa tão boa ou até melhor do que as outras”, explica o prefeito Denis Andia (PV). “Santa Bárbara é um celeiro de bandas de rock e valorizamos nessa programação os artistas da cidade”, completa o prefeito que também é guitarrista amador.

