Festival mistura atrações do funk e do Sertanejo

O sertanejo tem “andado de mãos dadas” com diversos outros estilos de música e, atualmente, diversas parcerias entre duplas e artistas do funk são formadas. Prova disso é o evento “Piracicaba Festival”, que ocorre neste domingo na Arena Sunset de Piracicaba, ao lado do Clube do Cristovão Colombo, a partir das 14h, quando serão abertos os portões. A atração contará com show da cantora Marília Mendonça, da dupla Zé Neto & Cristiano, e da expressão do funk Dennis DJ.

Na faixa etária dos 20 anos, a jovem goiana Marília Mendonça se consagra como um dos principais nomes do “feminejo”, cenário de cantoras femininas que foram reveladas recentemente no cenário sertanejo. A artista, que também é compositora, se destaca pela “sofrência” de suas canções, que cantam principalmente a dor do amor. Ela afirma que sua sonoridade se aproxima do forró e brega. “Não existe música que fale mais diretamente com o público do que o brega, é muito cotidiana e real”, define. Percorrendo o Brasil com seu repertório autoral, a artista ainda tem tempo de lançar novos trabalhos, como a faixa “Transplante”, sua nova música de trabalho, junto a dupla Bruno & Marrone. Foto: Site Oficial_Divulgação

Universitário. Já Zé Neto & Cristiano representam a nova geração do sertanejo universitário. De São José do Rio Preto, os músicos se conhecem desde os três anos de idade, mas começaram a cantar profissionalmente apenas a partir de 2011. No ano passado, lançaram o trabalho “Ao Vivo em São José do Rio Preto”, com o qual eles têm percorrido o País. “Acho que o mais gostoso de ter um novo projeto é ver o público se envolvendo com a gente. Quando vemos eles cantando e dançando, nos motiva ainda mais para fazermos as apresentações serem muito especiais”, disse Zé Neto em entrevista ao LIBERAL na Festa do Peão de Americana.