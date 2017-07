Festival anuncia datas em agosto na Usina SB

Foto: Divulgação - Prefeitura de SB

A edição do S. Bárbara Rock Fest deste ano foi confirmada pelo prefeito Denis Andia (PV) nas redes sociais nesta sexta-feira. O festival de rock municipal será realizado entre os dias 11 e 13 de agosto, no pátio da Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Os grupos interessados em participar do evento devem realizar as inscrições pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/cadastrorockfest. O prazo para a realização do cadastro é até dia 14 de julho. Podem participar do evento bandas de Santa Bárbara e também da região, que tenham repertório cover ou autoral nos gêneros pop rock, classic rock, hard rock, heavy metal, rock progressivo e rock instrumental. Informações sobre remuneração dos grupos e a banda principal da programação não foram informadas pela assessoria de imprensa da prefeitura barbarense.

Economia. O S. Bárbara Rock Fest foi criado em 2014. Desde então, o festival promoveu na cidade não só apresentações das bandas locais, como também dos grupos Ultraje a Rigor e Ira!. “O ‘S. Bárbara Rock Fest’ vai movimentar a economia da cidade, fazendo com que muita gente circule por nosso município e será um modelo para outros tipos de festivais que poderão ser organizados”, justificou Andia na ocasião do lançamento do evento.