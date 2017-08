Festa Privada resgata rock independente dos anos 1990 em Nova Odessa

A Festa Privada está de volta a região. O evento, que teve início em 1995 e foi responsável por ampliar o cenário de rock alternativo de Americana e região, ocorre nesta sexta-feira (4) no NoCanto Bar, em Nova Odessa, a partir das 22h. As bandas do line-up são Tolerância Zero, Língua Chula, Muzzarelas e a americanense Valdemaro Lopes, cujo show marca o retorno do projeto.

O evento é reconhecido por dar espaço para as bandas de garagem da cidade e região, e também por trazer ao interior grupos de grande repercussão no cenário rock nacional, como Ratos de Porão, Garage Fuzz, Dead Fish, Mukeka di Rato, Blind Pigs, Forgorten Boys, Fresno, Matanza, NX Zero, The Lurkers (Inglaterra) Mad Ball (Estados Unidos), Vitamin X(Holanda), GBH (UK), The Queers (Estados Unidos). Foto: Divulgação

Nesta edição, que marca o retorno do evento, tocam bandas que também são reconhecidas no cenário “underground” da região. O Muzzarelas, de Campinas, já acumula 26 anos de estrada, e dez lançamentos na carreira, incluindo a fita cassete “Pig Mouth Strikes Again”. Outra banda de Campinas que integra a programação é a Língua Chula, que está de volta aos palcos com o show do relançamento do álbum “Linguachula”, de 1995. Ainda da região está a banda Tolerância Zero, de Indaiatuba, que começou em 1997 e se destacou no cenário dos anos 2000 com o disco “Ninguém Presta”.