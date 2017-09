Ferdi canta no Sesc Campinas, apresentando novo show

Foto: Divulgação

É difícil definir o campineiro Ferdi: em suas músicas, estão presentes ritmos e gêneros como a MPB, o maracatu, o samba, o frevo. O cantor, um dos nomes em ascensão da música brasileira, apresenta no Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas, neste sábado (2), seu novo show, “Na Pele”, onde traz toda a força da regionalidade plural do Brasil, unida à sua poesia. “Meu trabalho é inspirado na cultura brasileira em geral”, comentou.

O show leva o mesmo nome do novo EP do cantor, que se debruçou ainda mais para trazer a identidade da banda em sua produção. “Estamos mergulhados para trazer a essência, o DNA da nossa música autoral”, explicou. Além de Ferdi, que se apresenta na voz, violão e piano, o grupo é composto por Guilherme Sobral (bateria), Rafael Lopes (baixo), Guilherme Alves (guitarra), Zi Vasconcellos (percussão), Henrique Manchúria (flauta) e Fernando Sagawa (saxofone).

LEIA TAMBÉM: Banda brasiliense toca hoje em Nova Odessa

ACONTECE. O show “Na Pele” acontece neste sábado, a partir das 16h. A entrada é gratuita. O Sesc Campinas fica na Rua Dom José I, 270, no bairro Bonfim. Informações pelo telefone 3737-1500.