Felipe Coelho Octeto toca nesta terça-feira em Americana

O músico local Felipe Coelho e mais sete instrumentistas sobem ao palco do John Gow Irish Pub, em Americana, como o Felipe Coelho Octeto. O evento ocorre nesta terça-feira (24), dando continuidade ao projeto JucaJazz, a partir das 18h, sendo que o show principal será realizado pontualmente às 20h30. A abertura ficará por conta do saxofonista Jura Feliz, e a discotecagem nos intervalos com Viny Blanco, com repertório baseado em várias vertentes do jazz.

Além de tocar contrabaixo, Coelho é compositor, arranjador e instrumentista. Ele já possui uma carreira consolidada na região, atuando no corpo da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, além de conduzir seu próprio octeto. Na apresentação de hoje, ele será acompanhado por Marco de Almeida Junior (trombone), Emerson de Almeida Castro (trompete), Denis Talasso (piano), Vinicius Corilow (saxofone tenor), Bruno Cabral (saxofone alto), Helio Cunha (bateria) e Bruce Willian (trompete). Foto: Divulgação

Coelho elegeu inicialmente o trombone como instrumento principal. Participou da Big Band e Sinfônica do Conservatório de Tatuí, Coletivo da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e das orquestras sinfônicas de Campinas e Americana. Ainda acompanhou alguns nomes de sucesso da música popular brasileira. Jovem, mas com talento diferenciado para compor e fazer arranjos criativos, o músico tem transitando entre a tradicional música brasileira e a música popular contemporânea.

Com seu octeto, ele valoriza o improviso em evoluções tipicamente jazzísticas e originais. Sua proposta é mostrar os mais diferentes caminhos da música brasileira, valorizando em suas composições o samba, a bossa nova e outras vertentes nacional, como por exemplo o movimento musical Clube da Esquina, na década de 1970.

ACONTECE: O Felipe Coelho Octeto toca nesta terça-feira (24), a partir das 18h. O couvert artístico custa R$ 15. O John Gow Irish Pub fica na Rua Herman Muller, 275, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3407-4996.