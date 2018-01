Escola Municipal inicia processo seletivo com plataforma online

Após o preenchimento da ficha, o candidato deverá entregá-la pessoalmente na Escola de Música, entre os dias 22 de janeiro a 6 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Candidatos menores de 18 anos deverão fazer as inscrições acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. “Para quem ainda não tem acesso à internet ou tem aversão a eletrônicos, poderá preencher as inscrições presenciais na escola”, completa Hulkinho.

Em 2018, serão realizadas mudanças neste procedimento, que visam ampliar as oportunidades do público local. Pela primeira vez, os formulários de inscrição serão disponibilizados digitalmente. Eles podem ser acessados a partir desta segunda-feira, na página www.facebook.com/ccl.escolademusica . “Isso será um facilitador, pois você pode baixar os formulários e preenchê-los com calma. Depois, é só levá-los à secretaria da escola”, explica o coordenador pedagógico, subsecretário de Cultura e músico, Valterci de Moura, o Hulkinho.

Prazo estendido. Outra novidade no processo seletivo da escola foi o aumento do prazo de inscrições. “Estendemos o prazo para dar oportunidades de mais pessoas se inscreverem. Antes eram apenas dois a três dias de prazo, e muitas pessoas diziam que não tinham visto as informações, e que por isso não participavam das atividades”, justifica o coordenador. Após as inscrições, também devem ser agendadas as avaliações dos participantes, que são realizadas na própria Escola de Música.

Na instituição, são oferecidas aulas de flauta transversal, clarineta, saxofone, trompete, trombone, eufônio, tuba, violino, violoncelo, além de violão erudito e popular, e viola e contrabaixo focados em orquestra. Também há cursos de técnicas vocais e canto, e de teorias musicais, que são realizadas em paralelo às aulas práticas. Porém, antes das atividades, é necessário que o candidato estude por um semestre as teorias.

A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos está localizada nas imediações do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi (Avenida Brasil, 1.293, Residencial Nardini). Mais informações pelo telefone (19) 3408-4815.