Erick Jay discoteca em Americana neste sábado

O DJ Erick Jay discoteca neste sábado em Americana, na festa “Black Mob”, na Édem Plus. O evento ainda conta com o DJ Brutt, de Hortolândia e o local DJ LW, residente da festa. A programação ocorre das 19h à meia-noite. A classificação é 16 anos.

Erick Jay não tem relação nenhuma com o famoso DJ do Racionais Mcs, o KL Jay, além da admiração. A única semelhança é o nome artístico, cujo termo “jay” é uma referência a “deejay”, que é abreviado para “DJ”. Hoje, Erick Jay é um dos mais famosos DJs do hip hop do País, e tem conquistado diversos marcos na carreira. Ele é o primeiro DJ da América Latina a ser reconhecido com o título internacional em dois campeonatos no mesmo ano: o IDA World e o DMC World, ambos de 2017. Foto: Rafael Berezinski

No Brasil, foi cinco vezes vencedor da edição nacional do DMC, na categoria individual. Também trabalhou com diversos artistas do rap, como Pregador Luo, Dexter, Xis e atualmente com o rapper Kamau. Em 2008, assumiu o posto de DJ residente do programa “Manos e Minas”, da TV Cultura.