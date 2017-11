Encontro de Corais reúne seis grupos em apresentação

Os amantes do canto de Americana e região se reúnem nesta sexta-feira para participarem do 2º Encontro de Corais. O evento é organizado pelo Coral Ítalo Brasileiro e visa promover a interação entre os corais da região. A atividade será realizada gratuitamente no Centro Comunitário do bairro Jardim Glória, em Americana, a partir das 19h.

Participam do encontro seis grupos: Corda Coral, de Americana; Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste; e os piracicabanos Coral Momento Musical; Coral Novalis e Coro Gregoriano Schola Cantorum Sancte Michael Archangele, além do anfitrião. “Fizemos no ano passado um encontro mais simples. Este ano já conseguimos reunir um ‘grupinho’ maior de coralistas”, explica Carolina Fuzer, integrante do Coral Ítalo Brasileiro e uma das organizadoras do encontro.

LEIA TAMBÉM: Há 40 anos, Elvis Presley se tornava um imortal

Para Carolina, todo grupo de canto, independente do nível, gosta de participar de encontros. “É gratificante para mostrar o seu trabalho. Acho que cultura vai bem em qualquer categoria, seja na pintura, na música, entre outras vertentes”, enfatiza. A coralista também destaca a importância do encontro. “O evento visa a divulgação dos corais participantes. Toda apresentação demanda ensaio entre os coralistas, dedicação dos maestros, dos participantes. Então, quando a gente se exibe, é muito gratificante, pois é o reconhecimento deste esforço de pessoas que, na maioria das vezes, são voluntárias”.