Em S.Bárbara, cantora presta tributo ao rei do baião

Num bate-papo com o LIBERAL, Adriana falou do desafio de interpretar canções que já fazem parte da cultura brasileira. “O Luiz Gonzaga é sagrado, um ícone. Tive muito cuidado em fazer minha releitura à altura do artista que ele foi, que as pessoas entendessem que é um tributo, com muito respeito”, disse.

Toda a música, a poesia e a tradição da música de Luiz Gonzaga serão homenageados nesta quinta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste, no show “Salve Lua”, da cantora e sanfoneira Adriana Sanchez. O show, que acontece no Teatro Municipal Manoel Lyra a partir das 20h, vai trazer uma releitura da obra de um dos cantores e compositores mais importantes da música popular brasileira, considerado o Rei do Baião.

Adriana viaja pelo Brasil com o show “Salve Lua” desde 2011. Uma das integrantes do grupo sertanejo “Barra da Saia”, este é seu primeiro trabalho solo. “Queria fazer um trabalho solo, e desde sempre me encantei com a música, a poesia, a força da música do Gonzaga. Aí eu nem tive dúvida, logo pensei em fazer essa homenagem”, lembrou.

No show, estão as principais obras de Luiz Gonzaga, como “Sabiá” e “Asa Branca”, todas com uma “pitada” da paulistana. “Não sou nordestina, então, não queria fazer uma coisa que soasse caricata. A base do xote, do baião, estão preservadas, mas coloquei a minha ‘pitada’. Sou paulistana, então coloquei um pouco de eletrônico, alguns arranjos diferentes, o pedal de efeitos da sanfona… Trago uma releitura do Gonzagão, mas sem descaracterizá-lo”.

ACONTECE: O show “Salve Lua – Tributo a Luiz Gonzaga” acontece nesta quinta-feira, a partir das 20h. A entrada é 1 litro de leite. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João 23, 61, no centro. Informações pelo telefone 3464-9424.