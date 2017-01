Dupla Wilson & Allan canta a natureza

Os sertanejos americanenses Wilson & Allan estão de volta aos estúdios da rádio VOCÊ (AM 580) para se apresentar no “Banquinho e Violão”. O programa vai ao ar às 11h. Na ocasião da estreia na programação da emissora eles apresentaram o repertório do primeiro CD, “Natureza É Vida”, de 2013. Hoje, eles tocam estas faixas, além de sucessos sertanejos e novidades da carreira.

Wilson & Allan oficializaram a dupla em 2012, mas eles tocam sertanejo há mais de três décadas. Wilson é natural de Palestina, cidade da região de São José do Rio Preto, e seu parceiro de palco, Allan, é de Santa Albertina. Foto: Divulgação

Ambos municípios estão localizados no interior de São Paulo, o que justifica a apreciação dos dois pela música sertaneja, típica nesta região do País.

A parceria musical começou quando Wilson integrava o Coral Ítalo Brasileiro, de Americana, e também a Orquestra Barbarense de Viola. Na época, Allan fazia participações solo em projetos de amigos. Com essas atividades, os dois músicos acabaram se encontrando em eventos e passaram a tocar juntos.

Natureza

A partir do questionamento do público sobre o registro da parceria em um álbum, eles lançaram o primeiro trabalho, intitulado “Natureza É Vida”. O disco foi produzido de forma independente pelos próprios sertanejos, com a colaboração de amigos da região.

No repertório deles, além das autorais, estão faixas de clássicos sertanejos de Tião Carreiro & Capataz e Sérgio Reis, entre outros ícones da música brasileira.