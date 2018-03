Dupla transforma a rádio em cabaré

Cabarés eram locais populares entre a classe alta francesa, no período da Belle Époque. Neles aconteciam diversas atrações de entretenimento. O termo tem sido adotado desde então para designar a “farra” da vida noturna.

Foi pensando nisso que os cantores Alexandre Ribeiro e Fred Henrique criaram o projeto “Forró no Cabaré”, com o qual se apresentam neste sábado no programa “Banquinho e Violão”, da rádio VOCÊ (AM 580). Entretanto, o projeto será adaptado aos ouvintes do programa diurno, com transmissão a partir das 11h. Foto: Divulgação

O projeto Forró no Cabaré estreou há sete meses. A atração foi criada a partir da união dos cantores sertanejos Alexandre Ribeiro e Fred Henrique. Ambos já haviam tentando carreira com outros trabalhos, por meio de tentativas de formação de duplas e também com os seus projetos solos, mas sentem que o “Forró no Cabaré” é a “bola da vez” em suas vidas profissionais.

“Este projeto começou a tomar um caminho muito interessante com grande procura de barzinhos, lanchonetes, casas de shows e pessoas que gostam desse estilo, que anima e contagia as pessoas. Nele, tocamos desde o forró raiz até os atuais, como por exemplo Wesley Safadão e entre outros que fazem sucesso com músicas sertanejas, que eles acabam trazendo para esse nosso estilo”, explica Ribeiro ao LIBERAL, sobre a popularidade do “Forró no Cabaré”.

Videoclipe

Atualmente, a dupla tem feito, em média, 20 a 25 shows por mês, em diversas cidades do estado de São Paulo. “E com toda essa procura, já estamos nos organizando para gravarmos nosso primeiro CD e clipes de algumas músicas que serão inseridas na internet”, adianta o artista.