Dupla Julio & Gustavo celebra a amizade

Eles decidiram formar a dupla sertaneja em 2004, mas ambos já tinham uma relação íntima com a música bem antes disso. O pai de Julio era membro do Grupo de Violeiros de Paulínia, e Gustavo, que é natural de Amparo, cresceu ouvindo sertanejo quando ainda morava na zona rural da cidade.

O “Banquinho e Violão” deste sábado será embalado não só pelo sertanejo, como também pela amizade da dupla Julio & Gustavo. Os artistas apresentam seu repertório ao vivo, a partir das 11h, na rádio VOCÊ (AM 580), e também contam sobre esta história musical que começou ainda no colégio, quando eram alunos da Escola Estadual General Porphyrio da Paz, em Paulínia.

Em 2008, Julio embarcou para Goiás, a convite de Gustavo, e morou por lá por seis meses, fazendo shows com o amigo. Neste período lançaram o CD “Beijo Mágico”, com dez faixas inéditas. Por motivos pessoais, em 2009, Gustavo precisou voltar a Paulínia, e a partir disso, a ideia de colégio foi retomada pelos amigos, que voltaram a seguir carreira oficialmente em 2010.

Hoje, eles já acumulam na carreira a oportunidade de terem dividido os palcos com artistas consagrados do cenário sertanejo como Edson & Hudson e César e Paulinho. No ano passado, gravaram o seu primeiro CD ao vivo, que leva o nome da dupla.