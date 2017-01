Dupla Comendador & Cuiabá presta homenagens

O repertório da dupla Milionário & José Rico segue sendo ovacionado por todo o País, mesmo após a morte do cantor José Rico, em 2015.

Prova disso é o tributo da dupla Comendador & Cuiabá, de Piracicaba, que presta homenagem aos ícones sertanejos no programa “Banquinho e Violão” deste sábado, às 11h, na rádio VOCÊ (AM 580). Além disso, na noite deste sábado, a dupla se apresenta no Barreira Country Bar, em Americana. Foto: Divulgação

Cuiabá já é conhecido pelo público sertanejo da região, principalmente pelos frequentadores de Festas do Peão. Ele foi locutor de rodeio por 17 anos e acumula 11 discos gravados nesta carreira.

“Antes do José Rico falecer, nós nos encontramos em um hotel em Olímpia. Ele estava indo para Barretos na ocasião para se apresentarem junto o Chitãozinho & Xororó. Dali pra frente, comecei a planejar os shows em homenagem ao Milionário & José Rico. E depois que ele faleceu, nós seguimos com mais força, para relembrar este ídolo”, conta o artista.

Autoral

Além do tributo, em 2017 a dupla lança o seu primeiro CD autoral.

“Recentemente estivemos em Londrina e conhecemos o Marcos Paulo, que fez músicas para o Teodoro & Sampaio, Guilherme & Santiago, Gusttavo Lima e Cristiano Araújo. Vamos gravar algumas músicas inéditas dele, e pretendemos lançar por volta do mês de agosto. É um trabalho muito minucioso, por isso não dá para ir com pressa nos preparativos”, avisa Cuiabá.