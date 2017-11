Dupla apresenta sertanejo raiz no ‘Banquinho e Violão’

Foto: Divulgação

O programa “Banquinho e Violão” deste sábado será baseado no resgate da música sertaneja raiz. A missão fica por conta dos convidados Zé do Ouro & Garimpeiro, que tocam a partir das 11h. O programa é transmitido na rádio VOCÊ (AM 580).

A dupla está em atividade há um ano e três meses. Zé do Ouro é o nome artístico de Ednaldo Barbosa dos Santos, morador de Itupeva. E Garimpeiro é o artista Daniel Rodrigo Feroldi, de Uchôa. Os artistas visam manter a tradição da música raiz para as novas gerações. “Tocamos várias músicas, inclusive as compostas pelo próprio Zé do Ouro. Nosso objetivo é a preservação da tradição. Defendemos a cultura da viola caipira acima de tudo”, afirmam os músicos convidados.

Os nomes artísticos surgiram de maneira curiosa na vida dos artistas paulistas. Eles contam que foram os amigos que sugeriram. “Quando o Daniel chegou, Zé do Ouro já usava o nome. E logo os amigos escolheram então o termo Garimpeiro para batizar a dupla”, contam os amigos.