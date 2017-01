Duo interpreta MPB em viola e cravo nesta quinta-feira

Os músicos Ricardo Matsuda e Patrícia Gatti apresentam um duo de viola e cravo nesta quinta-feira no Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas. No repertório, eles interpretam obras da MPB (música popular brasileira) a partir dos inusitados sons dos instrumentos. A apresentação ocorre às 20h30, com entrada gratuita. Foto: Gal Oppido

Obras de Baden Powell, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Tavinho Moura, Milton Nascimento, Guinga, Edu Lobo e Hermeto Pascoal compõem a apresentação diferenciada. O cravo será tocado pelas mãos de Patrícia Gatti, que é uma das principais responsáveis pela atualização do instrumento na música brasileira, e a viola caipira e o violão por Ricardo Matsuda, compositor, instrumentista e arranjador. Ambos integraram o premiado Anima, grupo camerístico de Campinas que promoveu encontros entre a tradição musical brasileira e as influências da música ibérica.

“A combinação da sonoridade desses dois instrumentos é inusitada. Há pouquíssima referência dela. Então os arranjadores tiveram que buscar soluções originais para o uso conjunto desses instrumentos para criar versões instrumentais de um repertório consagrado, predominantemente composto por canções brasileiras de grande riqueza e representatividade musical”, explica Matsuda.

ACONTECE: Ricardo Matsuda e Patrícia Gatti realizam duo de viola e cravo hoje, às 20h30. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 17. O Sesc fica na Rua Dom José 1º, 270, Bonfim. Informações pelo telefone 3737-1500.