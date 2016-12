Na década de 1920, quatro máscaras foram encontradas no túmulo de um poderoso barão do café no Cemitério da Saudade, em Campinas. Elas foram retiradas das tumbas por jovens, que trouxeram o caos para a então pequena e pacífica cidade. Em questão de horas, padres e coroinha se transformaram em bestas ferozes e sugadoras de sangue. Depois de intervenção do presidente da república e do Papa Bento 15, as máscaras foram devolvidas aos túmulos.

Só que, em meados de 2000, quase 90 anos após os acontecimentos, quatro novos rapazes campineiros que farreavam no cemitério trouxeram de volta à terra esta lenda urbana da região. Eles formam o grupo Drakula, que toca nesta sexta-feira em Americana. O show ocorre a partir das 22h na Heaven, por meio do projeto “Independentes Rock Club”, que visa dar espaço a artistas independentes da cidade e região. Eles celebram 10 anos de estrada este ano e apresentam repertório autoral, baseado na mistura do rock com punk, surf e garage, além de terror. Foto: Divulgação

A discografia do grupo é composta pelos álbuns “O Inferno Com I Maiúsculo” (2007); “Comando Fantasma” (2009); “Vilipêndio a Cadáver” (2011), e “Death Surf”, lançado no ano passado, sendo que os dois últimos lançamentos foram apresentados em discos de vinil, de 11’’ e 7’’, respectivamente. “Death Surf” ainda contou com a participação do guitarrista australiano Chris Masuak, do Radio Birdman, na faixa “Shake Me Your Bones”. O Drakula já se apresentou em quase todas as regiões do Brasil, incluindo shows com grandes nomes do rock nacional e internacional, como Agent Orange, The Dickiers, Vibrators, CJ Ramone, Ratos de Porão, Cólera e Olho Seco.

ACONTECE: A banda Drakula faz show nesta sexta-feira, a partir das 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 10. A Heaven fica na Rua 12 de Novembro, 613, Centro. Informações pelo telefone 99758-1689.