‘Despacito’ domina Grammy Latino com quatro prêmios

A música “Despacito”, sucesso global de Luis Fonsi e Daddy Yankee, levou quatro prêmios do Grammy Latino, em sua 18ª edição, nesta quinta-feira, em Las Vegas (EUA). A canção obteve os prêmios de melhor música do ano, melhor gravação, melhor fusão por sua versão com Justin Bieber, que alcançou o topo do ranking Hot 100 da Billboard, e melhor vídeo em versão curta.

“Este prêmio é trabalho em equipe, há muita gente envolvida. (…) Daddy Yankee, obrigada por se juntar”, disse Fonsi ao receber o prêmio de melhor gravação, que dedicou, entre lágrimas, à sua família e a Porto Rico, onde nasceu, que se recupera da devastação causada pelo furacão Maria.

O Grammy Latino de álbum do ano foi para “Salsa Big Band”, de Rubén Blades, com Roberto Delgado e sua orquestra. O trabalho do veterano panamenho, o segundo gravado com seu compatriota Delgado e banda, levou também o prêmio de melhor álbum de salsa.