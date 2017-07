CPM 22 segue na estrada com mescla de hits e faixas inéditas

Além do repertório inédito, “Suor e Sacrifício” é o primeiro gravado junto ao guitarrista Phil Fargnoli, que já acompanha a banda há quatro anos. O músico é conhecido no cenário hardcore nacional pela sua experiência junto ao seu grupo anterior, o Dead Fish. “Tem muito dele no trabalho, principalmente nos solos de guitarra”, detalha Japinha. O trabalho também marca a volta do baixista Fernandinho.

Esta semana, com a morte do vocalista do Linkin Park Chester Bennington, um clima de nostalgia tem levantado a discussão sobre por onde andam os grupos de rock que emplacaram sucessos por volta dos anos 2000. Entre eles está o CPM 22, uma das primeiras desta nova geração brasileira, que influenciada pelo punk e hardcore emplacou sucessos como “Dias Atrás”, “Um Minuto Para o Fim do Mundo”, “Não Sei Viver Sem Ter Você”, “Regina Let’s Go”… Mas afinal, por onde o CPM 22? A banda não está “tão longe” da mídia quando pode se pensar. O grupo acaba de lançar seu novo álbum, “Suor e Sacrifício”, pela gravadora Universal, com repertório baseado em faixas inéditas. Em entrevista ao LIBERAL, o baterista Ricardo Japinha falou sobre o trabalho.

Japinha destaca a união dos artistas do rock, principalmente no cenário nacional. Isso é de suma importância para o complicado momento pela qual passa a cena roqueiro no país. “Nós temos amizade com muitas bandas, e sinto que isso é uma necessidade, porque o momento está complicado não só para o rock, mas para bandas de outros estilos também. Lembro quando começamos, as bandas de garagem precisavam se unir para fazer um festivalzinho, e isso é meio parecido com o que acontece hoje, só que em termos maiores”.

O baterista cita como exemplo a união do sertanejo, um dos gêneros que mais emplaca sucessos atualmente no cenário musical. “Sempre houve esta união, desde a época do ‘Amigos’. E eles conseguiram se fortalecer, juntando os públicos e fazendo shows juntos. Acho que o rock está precisando disso hoje em dia. Nós temos uma boa relação com as bandas, mas precisávamos concretizar isso no quesito das mídias, pois acho que tem espaço para todo mundo. A união é uma das ‘armas’ que a gente tem”.

Independente de quantos anos passem, o repertório do CPM 22 segue “vivo” entre o público, principalmente entre os jovens que acompanharam a ascensão da banda à mídia. Tanto é que hoje existem outros grupos atuando como “covers oficiais” dos paulistanos. “É uma tremenda realização porque, queira ou não queira, o fato do pessoal fazer cover nosso é uma homenagem. E quando nós tocamos músicas de dez anos atrás e a galera canta, ‘com os pulmões’, alto, é uma satisfação para banda e também uma consolidação do nosso trabalho”, celebra.

Japinha ressalta que, em tempos difíceis, como o atual mercado fonográfico brasileiro, são os hits que “seguram a barra” para a banda continuar na ativa. “Vejo isso também com as bandas ‘gringas’ que tocam no Brasil, por exemplo quando tem show do Iron Maiden e Metallica, as músicas que ‘levantam’ o público são as mais antigas também. Temos que ter orgulho. Tocamos as novas, mas as antigas são fundamentais, são os pilares que mantém a banda ‘firme e forte’”, encerra.

Baterista fala sobre parceria com o vocalista do Face to Face

O baterista Ricardo Japinha contou ao LIBERAL que, no novo trabalho, ele não assina nenhuma composição. Entretanto, a sua música foi usada na faixa “Never Going To Be The Same”, que conta com a colaboração do norte-americano Trever Keith, líder da banda Face to Face, que é uma das principais referências do CPM 22. O trabalho é um dos raros em que a banda assumiu o idioma inglês. “Nós fizemos um cover deles, e tocamos em diversos shows, inclusive no festival Planeta Atlântida, no Sul, e este registro foi parar no Youtube. Um fã nosso, que também era fã do Face to Face, postou o link do vídeo na página dos caras e eles gostaram!”, lembra Japinha.

Três anos depois, quando o Face to Face veio ao Brasil, o vocalista Badauí teve a oportunidade de comentar sobre o cover com Trever, e a partir do encontro começaram os primeiros contatos que resultaram na parceria sob a música do baterista. “Tivemos que sacrificar uma letra minha para a parceria, mas foi por uma causa maior, ‘super’ justa. Fiquei com um pouquinho de dó na hora, mas depois pensei ‘beleza, é para o Face to Face!’”, brinca Japinha, celebrando a conquista como fã e músico.