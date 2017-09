Cover de Bon Jovi abre festival Clássicos do Rock‘n’Roll

A banda “These Days – Bon Jovi Cover” inicia as apresentações do segundo semestre do festival Clássicos do Rock‘n’Roll nesta terça-feira (12), no Tivoli Shopping. O grupo irá apresentar os sucessos que marcaram época na voz de Jon Bon Jovi, um dos ícones do rock mundial da década de 1980. A apresentação começa às 19h30, na Praça de Alimentação.

Um dos destaques da apresentação cover é a performance, que remete minuciosamente à da banda original, desde a caracterização dos integrantes, até aos instrumentos e acessórios utilizados no palco, todos inspirados na turnê do álbum “These Days”, em especial no show “Live from London” de 1995.

O grupo “These Days – Bon Jovi Cover”, criado em 2006, é formado por Jean Ramos, no violão e vocais, Carlos Cassim, guitarra e voz, Rafael Dentini, teclado e voz, Rod Rodrigues, bateria e Vinícius Amstalden, baixo e voz.