Corais se reúnem para apresentação no Teatro Municipal de Americana

Corais de diversas cidades da região se reúnem em Americana neste sábado (2), a partir das 19h, numa apresentação no Teatro Municipal Lulu Benencase. Com entrada gratuita, o “Encontro de Canto Coral” vai reunir os grupos Coral Novalis (Piracicaba), o coral Madrigal Dufrah (Jaguariúna), o Coral Lírico O Mensageiro (Rio Claro), o Coral Da Boca Pra Fora (Campinas) e o Corda Coral Maestrina Marília Andrade (Americana). Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

O evento é uma realização da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana e busca fazer um intercâmbio cultural com grupos de toda a região. “Realizamos esse encontro de corais todos os anos. Esse ano a novidade é que teremos apenas corais de cidades vizinhas. Já fizemos eventos com corais aqui da cidade, mas, desta vez, a ideia é trocar conhecimento mesmo, ver o que os outros grupos estão fazendo por aí”, comentou a maestrina americanense Ana Paula Rotger.

Valorização. Além de Ana Paula, o encontro também terá a presença dos regentes Álvaro Damazo, Marcelo Santos, Daniel dos Santos Pedroso e Antônio Fraga. No repertório, estão canções brasileiras de diversos ritmos, como música popular e folclórica, além de temas spiritual e latinos. O objetivo do evento, segundo a maestrina, é trazer a cultura dos corais para mais pessoas. “A ideia é valorizar esse movimento”.



ACONTECE. O Encontro de Canto Coral acontece neste sábado (2) às 19h. A entrada é gratuita. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045.