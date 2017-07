Com o disco ‘Ti Amo’, Phoenix quer dar valor às coisas simples

O Phoenix estava cinco minutos atrasado para subir ao palco principal do Lollapalooza 2014, em São Paulo. Seu vocalista, Thomas Mars, ainda nos bastidores, cumprimentava Julian Casablancas, do Strokes, que naquele festival trouxe a sua banda esquisita The Voidz para uma apresentação mais esquisita ainda. “Venha comigo”, dizia Mars, com aquele inglês com pitadas de francês, com a mão estendida para o amigo. Queria propor uma surpresa para os fãs que lotavam aquele espaço em frente ao palco. Casablancas negou. “Aproveite o seu momento”, dizia, com uma bola debaixo do braço direito, colete jeans e uma camiseta da seleção argentina de futebol. “Estaremos aqui do lado, assistindo”, completou o vocalista da banda de Nova York.

Mars assentiu, virou-se para a banda e deu ao público uma das principais e melhores apresentações daquele festival que tinha Muse, Arcade Fire, Lorde, entre tantos outros. Pulou no público, nadou na mão dos fãs, escalou as estruturas laterais do palco. Casablancas e o restante da trupe do Voidz dançaram na escuridão do palco, à esquerda, enquanto uma massa que se espalhava em frente ao Phoenix no espaço mais nobre do Autódromo de Interlagos pulava ao som das músicas do então novo disco, o dançante Bankrupt!. Queridinho dos festivais naquele ano, o Phoenix encabeçou vários deles no verão europeu. Mesmo no ápice, Mars não se importava em dividir os holofotes com o amigo de outra banda. Foto: Divulgação

Algo parece certo para o Phoenix a esse ponto, no momento em que eles voltam com um sexto disco, três anos depois. Mars (voz), Deck dArcy (baixo e teclados), Laurent Brancowitz e Christian Mazzalai (ambos guitarristas) querem é se divertir co mo que fazem. O holofote parece ser só uma consequência de uma trupe surgida numa pacata demais Versailles, na França, influenciados por duos eletrônicos franceses como Air e Daft Punk, no fim dos anos 1990. Três anos depois, eles voltam. Mais dançantes. Mais despreocupados.