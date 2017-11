Coldplay se apresenta para crianças no Instituto do Coração em São Paulo

Após se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, o Coldplay fez uma surpresa para as crianças que estavam no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas na última quarta-feira, 9.

A banda britânica se apresentou na brinquedoteca do setor de cirurgia infantil do hospital, e uma das músicas cantadas foi Viva la Vida. A apresentação foi reservada às crianças.

A chegada e a saída da banda, porém, foi registrada em vídeos e fotos que foram compartilhados nas redes sociais por funcionários, médicos e visitantes.