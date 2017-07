Clipe de Anitta e Pabllo Vittar chega a 14 milhões de visualizações

O grupo eletrônico Major Lazer lançou YouTube no domingo, 31, o clipe gravado com as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, Sua Cara.

Gravado no Deserto do Saara, o vídeo traz as cantoras brasileiras com coreografias e momentos sensuais com o líder do grupo, o DJ e produtor norte-americano Diplo.

LEIA TAMBÉM: Em homenagem a Chester Bennington, Linkin Park divulga carta emocional

Em apenas sete horas na plataforma de vídeos, o clipe, de acordo com o próprio Major Lazer, atingiu a marca de 11 milhões de visualizações. “O poder do Brasil”, escreveram os membros na rede social Instagram. A expectativa dos fãs é que o clipe quebre o recorde vídeo mais assistido nas primeiras 24 horas de lançamento, que atualmente pertence à cantora Adele pelo clipe de Hello, que teve 23 milhões de visualizações.